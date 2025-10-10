Россия
17:00, 10 октября 2025

Раскрыты подробности об удерживавшем 12 дней оборону под Суджей российском подполковнике

Хинштейн: Державшему оборону под Суджей подполковнику Чебневу установят памятник
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

В Курской области установят памятник удерживавшему 12 дней оборону от Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Суджей подполковнику Сергею Чебневу. Об этом сообщил губернатор российского региона Александр Хинштейн в своем Telegram.

Подполковника с позывным Отмель не стало 18 августа 2024 года. Он получил несовместимое с жизнью ранение, защищая Курскую область. Военного нашли без признаков жизни в Малой Локне.

Раскрывая подробности о подвиге подполковника, Хинштейн заявил, что Чебнев отдал жизнь ради безопасности Курской атомной электростанции (АЭС). По его данным, Отмель на протяжении 12 дней держал оборону населенного пункта, который имел стратегическое значение для продвижения ВСУ на Курчатов.

В частности, 18 августа он возглавил контратаку на украинский десант, который попытался закрепиться в тылу российских подразделений, и ему удалось сдержать наступление ВСУ.

Памятник Чебневу установят на набережной Курчатова. Сейчас ведется изготовление постамента.

Ранее сообщалось, что вдове подполковника Чебнева передали звезду Героя России. Президент Владимир Путин отметил мужественный поступок военного.

    Все новости