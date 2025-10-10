Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
20:42, 10 октября 2025Моя страна

Рекордная молния ударила в небе над российским городом

Над Адлером ударила рекордная молния силой 376 кА
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Над Адлером ночью сверкнула рекордная молния, сила которой удивила российский специалистов. Об этом сообщает Telegram-канал «Любимый Сочи».

Разряд мощностью 376 килоампер (кА) ударил в горной местности в 01:35, озарив небо и оглушив жителей мощным грохотом. Многие приняли звук за взрывы или работу систем ПВО.

Следом по небу прошла целая серия вспышек, каждая с силой от 100 до 200 килоампер. Для сравнения: среднестатистическая молния имеет заряд порядка 20–30 килоампер, так что ночной разряд в Адлере оказался в десятки раз мощнее обычных.

Это не первый раз, когда над курортом фиксируются подобные атмосферные аномалии. Так, 19 сентября в Адлере уже регистрировали разряд силой 215 килоампер, а год назад, 18 октября, в районе Сириуса произошла целая грозовая серия, пик которой достиг 335 килоампер.

Метеорологи отмечают, что столь сильные разряды случаются редко, но полностью исключать их нельзя, особенно в горных районах и при высокой влажности.

Специалисты напомнили, что во время грозы нужно оставаться в помещении, не искать укрытия под одинокими деревьями, держаться подальше от воды и отключать чувствительную электронику от сети.

Ранее сообщалось, что в небе над российским регионом заметили мурмурацию.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы счастливы вернуться, даже в руины». Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня. Почему это не станет гарантией мира?

    В США произошел мощный взрыв на военном заводе

    Пэрис Хилтон появилась на публике в оголяющем грудь платье

    Карпин высказался о возможности допуска сборной России до ЧМ-2026

    В российском регионе прогремел взрыв

    Мощный циклон обрушится на Москву

    Артемий Лебедев высказался об отказе Путина от соцсетей

    Рекордная молния ударила в небе над российским городом

    Александр Збруев впервые вышел на связь после слухов о срочной госпитализации

    Названы главные изобретения 2025 года

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости