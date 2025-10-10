Рекордная молния ударила в небе над российским городом

Над Адлером ударила рекордная молния силой 376 кА

Над Адлером ночью сверкнула рекордная молния, сила которой удивила российский специалистов. Об этом сообщает Telegram-канал «Любимый Сочи».

Разряд мощностью 376 килоампер (кА) ударил в горной местности в 01:35, озарив небо и оглушив жителей мощным грохотом. Многие приняли звук за взрывы или работу систем ПВО.

Следом по небу прошла целая серия вспышек, каждая с силой от 100 до 200 килоампер. Для сравнения: среднестатистическая молния имеет заряд порядка 20–30 килоампер, так что ночной разряд в Адлере оказался в десятки раз мощнее обычных.

Это не первый раз, когда над курортом фиксируются подобные атмосферные аномалии. Так, 19 сентября в Адлере уже регистрировали разряд силой 215 килоампер, а год назад, 18 октября, в районе Сириуса произошла целая грозовая серия, пик которой достиг 335 килоампер.

Метеорологи отмечают, что столь сильные разряды случаются редко, но полностью исключать их нельзя, особенно в горных районах и при высокой влажности.

Специалисты напомнили, что во время грозы нужно оставаться в помещении, не искать укрытия под одинокими деревьями, держаться подальше от воды и отключать чувствительную электронику от сети.

