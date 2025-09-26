В небе над российским регионом заметили мурмурацию

Загадочное поведение птиц в Ессентуках попало на видео

Жители Ессентуков стали свидетелями зрелища, которое по красоте не уступает современным световым шоу. Однако автором явления, похожего на полет дронов, оказалась природа, пишет KP.RU.

«Сегодня в районе Белого Угля, неподалеку от теплиц, наблюдалось удивительное и загадочное явление. Множество неопознанных объектов кружило в вечернем небе, создавая впечатляющее зрелище», — поделились очевидцы событий.

На опубликованном ролике можно увидеть, как белые точки выстраивались в линии, закручивались в спирали и синхронно меняли направление.

Выяснилось, что россиянам удалось запечатлеть на видео мурмурацию — воздушный танец огромной стаи птиц. Днем подобные «черные облака» могут напугать и навести на мысли о фильмах ужасов, но в свете фонарей теплиц вечерние перелеты вызвали у местных жителей восторг.

По словам орнитологов, у этих «воздушных балетов» есть вполне практическое объяснение. Во время мурмурации птицы отрабатывают предстоящий совместный перелет перед заморозками. При этом вожака в этой стае нет — все птицы двигаются и меняют направление инстинктивно.

