16:37, 26 сентября 2025

В небе над российским регионом заметили мурмурацию

Загадочное поведение птиц в Ессентуках попало на видео
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Жители Ессентуков стали свидетелями зрелища, которое по красоте не уступает современным световым шоу. Однако автором явления, похожего на полет дронов, оказалась природа, пишет KP.RU.

«Сегодня в районе Белого Угля, неподалеку от теплиц, наблюдалось удивительное и загадочное явление. Множество неопознанных объектов кружило в вечернем небе, создавая впечатляющее зрелище», — поделились очевидцы событий.

На опубликованном ролике можно увидеть, как белые точки выстраивались в линии, закручивались в спирали и синхронно меняли направление.

Выяснилось, что россиянам удалось запечатлеть на видео мурмурацию — воздушный танец огромной стаи птиц. Днем подобные «черные облака» могут напугать и навести на мысли о фильмах ужасов, но в свете фонарей теплиц вечерние перелеты вызвали у местных жителей восторг.

По словам орнитологов, у этих «воздушных балетов» есть вполне практическое объяснение. Во время мурмурации птицы отрабатывают предстоящий совместный перелет перед заморозками. При этом вожака в этой стае нет — все птицы двигаются и меняют направление инстинктивно.

Ранее россиянам удалось запечатлеть смерч на фоне кровавого заката.

