Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
13:30, 22 сентября 2025Моя страна

Смерч на фоне кровавого заката в российском регионе попал на видео

Смерч на фоне кровавого заката в Сочи сняли на видео
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Уникальное природное явление, произошедшее в Сочи, удалось запечатлеть на камеру очевидцам. Россияне смогли наблюдать смерч на фоне опускающегося за горизонт солнца, придающего небу кроваво-красный цвет. Кадрами делится Telegram-канал Kub Mash.

Отмечается, что автор ролика смог снять момент прохода смерча в море перед солнечным диском.

Как пишет KP.RU, кадры были сделаны в районе поселка Якорная Щель. Издание отмечает, что в курортном городе на выходных действовало штормовое предупреждение.

Ранее смерчи пронеслись по Дагестану. Два водяных смерча образовались у побережья Каспийска.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Ненавижу своих врагов». В США простились с застреленным соратником Трампа. Чем запомнилась церемония и что там говорили о России?

    Нетаньяху захотел получить разрешение Трампа на аннексию территорий

    В России пообещали уничтожить ударившие по курортной зоне Крыма подразделения ВСУ

    В IBU ответили на вопрос о допуске российских биатлонистов на Олимпиаду

    Генштаб раскрыл особенность осеннего призыва в армию в России

    На территории Польши не осталось ни одного вооруженного дрона

    Популярная ягода оказалась эффективнее витамина С

    Военный эксперт раскрыл потенциал умных авиабомб у ВСУ

    Эстония созвала страны НАТО из-за России

    Стали известны подробности отсидки первого миллиардера среди российских губернаторов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости