Смерч на фоне кровавого заката в российском регионе попал на видео

Уникальное природное явление, произошедшее в Сочи, удалось запечатлеть на камеру очевидцам. Россияне смогли наблюдать смерч на фоне опускающегося за горизонт солнца, придающего небу кроваво-красный цвет. Кадрами делится Telegram-канал Kub Mash.
Отмечается, что автор ролика смог снять момент прохода смерча в море перед солнечным диском.
Как пишет KP.RU, кадры были сделаны в районе поселка Якорная Щель. Издание отмечает, что в курортном городе на выходных действовало штормовое предупреждение.
Ранее смерчи пронеслись по Дагестану. Два водяных смерча образовались у побережья Каспийска.