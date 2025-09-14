Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:25, 14 сентября 2025Экономика

По российскому региону пронеслись смерчи

У побережья Каспийска заметили два водяных смерча
Виктория Клабукова

По Дагестану пронеслись смерчи. Кадры непогоды публикует «Газета.Ru».

Два водяных смерча образовались у побережья Каспийска. Вихри заметили вблизи неэксплуатируемого восьмого цеха бывшего завода «Дагдизель», который в народе прозвали «дагестанским Форт Боярдом». Одна из башен предприятия обрушилась еще в апреле во время шторма. Местные жители опасаются, что ненастье окончательно уничтожит заброшенный завод.

Как прежде уведомляли в республиканском управлении МЧС, вплоть до 15 сентября на территории Дагестана прогнозируются ливни с грозами и градом. Сила ветра будет достигать 20 метров в секунду. На фоне дождей уровень воды в реках может подняться до неблагоприятных отметок, вероятен сход малых селевых потоков.

Ранее ливни обрушились на Сочи и федеральную территорию «Сириус». Снимки затопленного курорта с плывущими по дорогам машинами горожане опубликовали в сети.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Выдвинутое Трампом условие против России назвали невыполнимым

    Посольство Германии разъяснило ситуацию с выдачей виз россиянам

    Военкор заявил об отработке Европой сценария блокады Калининграда

    Польша возмутилась речью Небензи

    В Кремле прокомментировали расправу над Чарли Кирком

    Доктор Мясников заявил о необходимости мочиться на пол и дурно пахнуть в больницах США

    Санду обвинила Россию в использовании священников РПЦ и заключенных для влияния на выборы

    Российский школьник с товарищем пытался поджечь релейный шкаф на железной дороге

    Бербок допустила размещение миротворцев ООН на Украине

    По российскому региону пронеслись смерчи

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости