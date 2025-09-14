По российскому региону пронеслись смерчи

У побережья Каспийска заметили два водяных смерча

По Дагестану пронеслись смерчи. Кадры непогоды публикует «Газета.Ru».

Два водяных смерча образовались у побережья Каспийска. Вихри заметили вблизи неэксплуатируемого восьмого цеха бывшего завода «Дагдизель», который в народе прозвали «дагестанским Форт Боярдом». Одна из башен предприятия обрушилась еще в апреле во время шторма. Местные жители опасаются, что ненастье окончательно уничтожит заброшенный завод.

Как прежде уведомляли в республиканском управлении МЧС, вплоть до 15 сентября на территории Дагестана прогнозируются ливни с грозами и градом. Сила ветра будет достигать 20 метров в секунду. На фоне дождей уровень воды в реках может подняться до неблагоприятных отметок, вероятен сход малых селевых потоков.

Ранее ливни обрушились на Сочи и федеральную территорию «Сириус». Снимки затопленного курорта с плывущими по дорогам машинами горожане опубликовали в сети.