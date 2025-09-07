Экономика
17:01, 7 сентября 2025

В сети появились кадры затопленного Сочи

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Кадр: Telegram-канал «Сочи с огоньком»

В сети разместили кадры затопленного из-за ливней Сочи. Соответствующие посты появились в Telegram-канале «Сочи с огоньком».

На размещенных снимках видно стоящий в воде общественный и личный транспорт и людей. При этом в Telegram-канале Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю сообщалось о штормовом предупреждении.

«7 сентября и до конца суток 7 сентября, а также в течение суток 8 и 9 сентября 2025 года на территории города Сочи и ФТ [федеральной территории] "Сириус" ожидается комплекс неблагоприятных гидрометеорологических явлений: сильные дожди и ливни в сочетании с грозой, градом, шквалистым усилением ветра 20 метров в секунду. В отдельных районах сильные ливни», — говорится в посте ведомства.

Кроме того, местных жителей предупредили о резком уровне подъема воды в реках и возрастании рисков схода селевых потоков в горной зоне, а также опасности возникновения смерчей над морем.

Ранее в сентябре также сообщалось, что в Красноярском крае после ливней образовался водопад

