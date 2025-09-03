Экономика
20:27, 3 сентября 2025

В российском регионе из-за ливней разлился водопад

В Красноярском крае после ливней образовался водопад
Виктория Клабукова

Кадр: Telegram-канал Kras Mash

Красноярский край накрыли дожди. О последствиях обильных осадков пишет Telegram-канал Mash.

После обильных осадков на участке одной из дорог Каратузского района области образовался целый водопад, Потоки воды разрушили дорожное полотно, часть грунта вымыло. В результате проехать по данному участку невозможно.

Ливневыми водами размыло также дорогу к дачному массиву Рябинино. Это была единственная дорога в населенном пункте, после ливней его жители оказались буквально отрезаны от мира. В среду, 3 сентября, силами районной администрации дорога была засыпана грунтом и отгрейдирована.

В крае затопило еще несколько дорог, ведущих к садовым товариществам. После непогоды выехать не смогли жители СНТ «Листопад» вблизи поселка Минино, дождевой водой залило дорогу в СНТ «Боровое».

В конце августа из-за мощных ливней и нагонных волн на Сахалине из берегов вышла река Казачка. Паводковыми водами на острове затопило село Колхозное. Отрезаны от мира оказались больше 20 частных домов, также потоками воды был снесен автомобильный мост. Село осталось без электричества. На трассы сходили селевые потоки, из-за чего пришлось закрыть одну из главных достопримечательностей побережья Сахалина — остров Монерон.

    Все новости