Одну из главных достопримечательностей Сахалина закрыли из-за непогоды

Остров Монерон закрыли из-за схода селей

Популярный среди путешественников остров Монерон закрыли из-за схода селей. Об этом сообщает телеканал АСТВ со ссылкой на дирекцию по охране и управлению природными территориями Сахалинской области.

Посещение одной из главных достопримечательностей Сахалина приостановлено. Ограничения, предварительно, будут действовать с 27 августа по 7 сентября. Решение, как отмечается, было продиктовано соображениями безопасности туристов и зашиты уникальной природы нацпарка.

Вследствие сильных ливней на территории парка Монерон образовались многочисленные селевые потоки. Из-за циклона пострадала и туристическая инфраструктура: дождями размыло пешеходные тропы и участки маршрутов, повреждены деревянные настилы. Вдобавок непогода лишила остров электричества и водоснабжения. Пребывание в парке в настоящее время представляет повышенную опасность, подчеркивают в руководстве. На острове собран оперативный штаб администрации дирекции.

Из-за мощных ливней и нагонных волн на Сахалине из берегов вышла река Казачка. Паводковыми водами на острове затопило село Колхозное. Отрезаны от мира оказались больше 20 частных домов, также потоками воды был снесен автомобильный мост. Отсутствует в селе и электричество. Местных жителей вывозят в пункт временного размещения в Невельске. На автотрассах сходят сели. Из-за подтопления дороги один из автобусов случайно съехал в кювет и опрокинулся, в салоне находились пассажиры. Пострадавших и жертв нет.