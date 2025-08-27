В российском регионе из-за ливней на автодорогу сошел сель

На Сахалине после сильных ливней на дорогу Невельск — Шебунино сошел сель

На Сахалине после сильных ливней на автотрассу сошел сель. Об этом сообщает пресс-служба областного министерства транспорта и дорожного хозяйства.

Как уточняется, сход селя произошел на 17-м километре автодороги регионального значения Невельск — Шебунино. Объем грязевых масс составила 200 кубических метров. Движение транспорта на участке между Невельском и Горнозаводском временно закрыто, проезд обеспечен в полторы полосы движения. Для расчистки проезжей части привлечены две единицы спецтехники.

Помимо этого, из-за обильных осадков оказалось повреждено дорожное полотно на 7-м километре магистрали. Земляное полотно разрушилось из-за поломки водопропускной трубы. На участке ведутся аварийно-восстановительные работы. Движение осуществляется по одной полосе дороги. На фоне циклона будет перекрыто движение через паромную переправу Ванино — Холмск.

Из-за мощных ливней и нагонных волн на Сахалине из берегов вышла река Казачка. Паводковыми водами на острове затопило село Колхозное. Отрезаны от мира оказались больше 20 частных домов, также потоками воды был снесен автомобильный мост. Отсутствует в селе и электричество. Местных жителей вывозят в пункт временного размещения в Невельске. Из-за подтопления дороги один из автобусов случайно съехал в кювет и опрокинулся, в салоне находились пассажиры. Пострадавших и жертв нет.