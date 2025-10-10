Путешествия
Россиянам назвали самые популярные города для трехдневного отпуска в октябре

Город Казань назвали самым востребованным направлением для отдыха на три дня
Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Эксперты сервиса бронирования отелей и квартир «Твил» рассказали о самых популярных городах для трехдневного отдыха в октябре 2025 года. Результаты исследования появились в распоряжении «Ленты.ру».

Аналитики назвали город Казань наиболее востребованным направлением для отпуска на три дня. Средняя стоимость проживания в сутки здесь составляет 4,6 тысячи рублей. На втором месте оказался Краснодар с ценой за ночь в размере 3,4 тысячи рублей. Третью позицию в топ-10 занял Нижний Новгород ― 4,1 тысячи рублей.

В список также вошли Архыз, Майкоп, Ярославль, Каменномостский, Петрозаводск. А также два курорта Краснодарского края: Туапсе со стоимостью в 3,6 тысячи рублей за сутки и Горячий Ключ ― 5,4 тысячи.

Ранее стало известно, что россияне массово устремились в один российский город для отдыха в октябре. Самым популярным осенним направлением стал курорт Краснодарского края.

