Россияне массово устремились в один российский город для отдыха в октябре

Город Сочи назвали самым востребованным курортом для отдыха в октябре 2025 года

Эксперты сервиса бронирования отелей и квартир «Твил» назвали самые востребованные направления для отдыха в октябре 2025 года. Результаты исследования есть в распоряжении «Ленты.ру».

Так, по данным сервиса, россияне массово устремились в один российский город: наиболее популярным местом для бронирования жилья оказался Сочи ― 17 процентов регистраций. Здесь можно остановится на ночь от 3556 рублей. На втором месте ― Санкт-Петербург (11 процентов), завершает тройку лидеров Москва ― 7 процентов.

В список из десяти предпочитаемых курортов для октябрьского отпуска вошли также Ялта, Кисловодск, Казань, Калининград. А также Краснодар, Геленджик и Севастополь. Самая выгодная ночевка для туристов в Севастополе ― 3206 рублей.

Ранее сообщалось, что жители России осенью 2025 года массово устремились на курорты Крыма. Самым популярным местом отдыха назвали Алушту.