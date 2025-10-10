Россияне бросились заранее снимать жилье на Новый год

«Суточно.ру»: Спрос на раннюю аренду жилья на Новый год вырос на 50 %

Россияне бросились снимать жилье на Новый год — спрос на раннюю аренду жилья на зимние праздники вырос на 50 процентов по сравнению с прошлым годом. Такие данные приводят аналитики сервиса онлайн-бронирования «Суточно.ру».

«Это связано с рекордно длинными каникулами продолжительностью 12 дней, которые получились вследствие переноса выходных. Наиболее востребованные даты заселения — 31 декабря, 2 и 3 января», — рассказал директор сервиса по маркетингу Айрат Мусин.

При этом цена аренды увеличилась в среднем на 6 процентов за год, до 6850 рублей за сутки. Больше всего россияне хотят провести праздники в Санкт-Петербурге, Москве и Казани. В топ-10 направлений также вошли Сочи, Калининград, Минск, Нижний Новгород, Кисловодск, Зеленоградск и Кострома.

Ранее эксперты спрогнозировали, что в ноябре цены на съемные квартиры в России стабилизируются — может произойти снижение цен на 3-5 процентов по сравнению с октябрем.