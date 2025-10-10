Забота о себе
05:00, 10 октября 2025Забота о себе

Сексолог опровергла существование клиторального оргазма

Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: PeopleImages / Shutterstock / Fotodom  

Сексолог Ольга Василенко опровергла существование как клиторального, так и вагинального оргазма. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Давайте просто перестанем верить в эту чушь. Еще в XX веке доказали, что нет никакого вагинального и клиторального оргазма. Прошло больше 50 лет, а мы, женщины, все еще думаем, что с нами что-то не так, если мы не достигаем оргазма от члена в нашем влагалище», — заявила Василенко.

По словам специалистки, оргазм сам по себе является единым и достичь его можно даже без стимуляции клитора. «Его можно испытать во сне, от стимуляции сосков, от поцелуев и даже от посасывания большого пальца левой ноги. Будем ли мы тогда называть все эти оргазмы сонным, сосковым, поцелуйным и большепальцевым?» — заключила она.

Ранее сексолог Люси Роуэтт подсказала, как увеличить продолжительность секса. Для этого, по ее словам, не нужно зацикливаться на проникновении.

