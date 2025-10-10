Семь афтершоков зафиксировали у берегов Камчатки

У берегов Камчатки зафиксировали семь афтершоков магнитудой до 5,8

Семь афтершоков магнитудой до 5,8 зафиксировали у берегов Камчатки за 9 октября. Об этом сообщается в Telegram-канале главного управления МЧС России по Камчатскому краю.

Отмечается, в населенных пунктах подземные толчки ощущались дважды.

До этого у берегов полуострова зафиксировано 16 афтершоков магнитудой до 5,0. Подчеркивается, что ни один из них не ощущался.

Ранее землетрясение произошло в другом российском регионе. В среду, 8 октября, подземные толчки магнитудой 4,9 зафиксировали в Республике Алтай. Эпицентр явления находился в пяти километрах восточнее населенного пункта Старый Бельтир. Неподалеку расположены еще семь населенных пунктов.