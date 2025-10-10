Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
02:31, 10 октября 2025Россия

Семь афтершоков зафиксировали у берегов Камчатки

У берегов Камчатки зафиксировали семь афтершоков магнитудой до 5,8
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Семь афтершоков магнитудой до 5,8 зафиксировали у берегов Камчатки за 9 октября. Об этом сообщается в Telegram-канале главного управления МЧС России по Камчатскому краю.

Отмечается, в населенных пунктах подземные толчки ощущались дважды.

До этого у берегов полуострова зафиксировано 16 афтершоков магнитудой до 5,0. Подчеркивается, что ни один из них не ощущался.

Ранее землетрясение произошло в другом российском регионе. В среду, 8 октября, подземные толчки магнитудой 4,9 зафиксировали в Республике Алтай. Эпицентр явления находился в пяти километрах восточнее населенного пункта Старый Бельтир. Неподалеку расположены еще семь населенных пунктов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В российском регионе разбился истребитель МиГ-31. Что известно о происшествии?

    Возможности Трампа отомстить Норвегии за неприсуждение Нобелевской премии оценили

    Семь афтершоков зафиксировали у берегов Камчатки

    В МИД России заявили о превращении Молдавии в базу снабжения Киева

    Бойфренд решил устроить романтичный сюрприз девушке и едва не получил сковородкой

    Дуров отправил тревожное сообщение в день своего рождения

    Заблокированным блогерам разрешат вернуться на YouTube

    В США назвали самую опасную угрозу России для НАТО

    Выживший мужчина рассказал о нападении волка-людоеда

    Сексолог призвала заниматься любовью перед свиданием

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости