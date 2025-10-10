Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
11:27, 10 октября 2025Из жизни

Собака остановила патрульную машину и спасла 86-летнюю женщину

В США собака остановила патрульную машину и спасла 86-летнюю женщину
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Laszlo Halasi / Shutterstock / Fotodom

В штате Флорида, США, собака по кличке Иа спасла мать своего хозяина. Об этом пишет Bradenton Herald.

86-летняя женщина вышла на улицу одна, чтобы выгулять Иа. Во время прогулки она упала и получила настолько сильные травмы, что не могла подняться самостоятельно. Иа не бросил пожилую женщину в беде и стал искать для нее помощь.

Тем временем муж вышедшей на прогулку женщины уже позвонил местному шерифу. Он сказал, что переживает за нее: обычно та выгуливала Иа 10-15 минут, но в тот день пропала на час. Собаку заметил помощник шерифа, патрулировавший тогда район на машине. Он остановился перед Иа и спросил: «Где твоя мама?».

Материалы по теме:
Мохнатый сослуживец Шесть умильных животных, освоивших человеческие профессии
Мохнатый сослуживецШесть умильных животных, освоивших человеческие профессии
12 марта 2017
«В конце тоннеля есть свет» Самые добрые и милые истории 2024 года, помогающие сохранить веру в светлое будущее
«В конце тоннеля есть свет»Самые добрые и милые истории 2024 года, помогающие сохранить веру в светлое будущее
1 января 2025

Собака тут же побежала в сторону пострадавшей, ведя помощника шерифа за собой. Мужчина добрался до женщины и вызвал скорую помощь. «Иногда герои оказываются с четырьмя лапами и виляющим хвостом», — прокомментировали произошедшее в офисе шерифа.

Ранее сообщалось, что в Великобритании полицейский Том Марсден и его служебный пес получили награду за храбрость. Они спасли друг друга от поджигателя с лопатой.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Раскрыты детали закрытых переговоров России и Украины в 2023 году

    Медведь пришел в магазин и покусал двух пожилых мужчин

    Приговоренный к пожизненному заключению россиянин снова получил срок за расправу

    Российские войска прорвались в ключевой для обороны ВСУ город на Донбассе

    Агрессивный мужчина с ножом ворвался в подмосковную больницу

    В России заподозрили накрутки в голосовании за Грозный-Сити на купюрах

    Импорт некоторых автомобилей в Россию сошел на нет

    В российском городе автомобиль сбил инвалида на пешеходном переходе и попал на видео

    В ЦСКА назвали условие для получения бразильским футболистом клуба российского паспорта

    Стала известна дата отправки Macan в армию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости