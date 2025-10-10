В США собака остановила патрульную машину и спасла 86-летнюю женщину

В штате Флорида, США, собака по кличке Иа спасла мать своего хозяина. Об этом пишет Bradenton Herald.

86-летняя женщина вышла на улицу одна, чтобы выгулять Иа. Во время прогулки она упала и получила настолько сильные травмы, что не могла подняться самостоятельно. Иа не бросил пожилую женщину в беде и стал искать для нее помощь.

Тем временем муж вышедшей на прогулку женщины уже позвонил местному шерифу. Он сказал, что переживает за нее: обычно та выгуливала Иа 10-15 минут, но в тот день пропала на час. Собаку заметил помощник шерифа, патрулировавший тогда район на машине. Он остановился перед Иа и спросил: «Где твоя мама?».

Собака тут же побежала в сторону пострадавшей, ведя помощника шерифа за собой. Мужчина добрался до женщины и вызвал скорую помощь. «Иногда герои оказываются с четырьмя лапами и виляющим хвостом», — прокомментировали произошедшее в офисе шерифа.

Ранее сообщалось, что в Великобритании полицейский Том Марсден и его служебный пес получили награду за храбрость. Они спасли друг друга от поджигателя с лопатой.