Собака и полицейский защитили друг друга перед поджигателем с лопатой

В Великобритании собака спасла полицейского от поджигателя с лопатой

В Великобритании полицейский Том Марсден и его служебный пес Йойко получили награду за храбрость, после того как спасли друг друга во время выполнения операции. Об этом пишет Daily Mail.

Марсден и Йойко прибыли в дом преступника в городе Кингстон-апон-Халл в качестве подкрепления. Полицейские пытались задержать мужчину, который поджег несколько предметов в квартире, чтобы из-за завесы дыма его не смогли задержать. Преступник выбил стекла в нескольких окнах и забаррикадировался в одной комнате с лопатой в руках.

По словам Марсдена, осколков было так много, что полицейские клали на пол щиты, чтобы защитить лапы собаки. Когда мужчина добрался до перекрытой комнаты, он стал кричать поджигателю, чтобы тот вышел, иначе Марсден обещал натравить на него собаку.

В ответ преступник начал угрожать расправиться с Йойко и напал на полицейского. Собака тут же бросилась ему на помощь. «Его инстинкт подсказывал защитить меня, несмотря на то, что он находился в кромешной тьме в наполненной дымом комнате», — отметил Марсден. Затем преступник попытался ранить пса, но полицейский заблокировал его удар.

В конце концов полицейским удалось задержать поджигателя. Отважные напарники не пострадали. Марсден рассказал, что наградил Йойко двойным чизбургером.

Ранее сообщалось, что в Перу собака потушила брошенную во двор дома хозяев динамитную шашку и спасла их. Она бросилась к взрывному устройству, несколько раз ткнулась в него мордой, а потом стала грызть.