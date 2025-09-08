Из жизни
16:20, 8 сентября 2025Из жизни

Собака потушила динамитную шашку и спасла семью хозяина от покушения

В Перу собака потушила брошенную во двор динамитную шашку и спасла хозяев
Никита Савин
Никита Савин

Кадр: @super_manchis

В Перу собака потушила брошенную во двор дома хозяев динамитную шашку и спасла их. Об этом сообщает New York Post (NYPost).

Инцидент произошел в городе Уараль одноименной провинции в конце августа. Камеры наблюдения, установленные во дворе дома журналиста Карлоса Альберто Месиаса Сарате, запечатлели, как неизвестный бросил через забор зажженную шашку динамита. Это заметила только собака по кличке Мачис. Она бросилась к взрывному устройству, несколько раз ткнулась в него мордой, а потом стала грызть.

Фитиль сразу же погас. Вскоре Сарате увидел Мачис со взрывчаткой во рту и вызвал полицию. Выяснилось, что собака спасла хозяев от страшного взрыва — шашка была начинена видом динамита, который используется в противопехотных минах. «Она жевала ее, жевала и спасла всем нам жизнь», — сказал Сарате. Он добавил, что полиция уже задержала подозреваемого в покушении на него и его семью.

Журналист рассказал, что спасение семьи не прошло даром для Мачис. Через несколько дней выяснилось, что частично съеденная взрывчатка повредила собаке голосовые связки и теперь она не лает, а издает звуки, похожие на скрип. Других проблем со здоровьем Мачис не испытывает и наслаждается славой настоящей героини.

Ранее сообщалось, что в Колумбии пес, обученный находить мины, спас 36 человек. При этом животное лишилось лапы.

