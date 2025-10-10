Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:45, 10 октября 2025Россия

Три человека пострадали при ударе ВСУ по российскому региону

Губернатор Гладков: 3 человека пострадали при атаках ВСУ на Белгородскую область
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)
СюжетАтаки ВСУ на Белгородскую область

Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Три человека получили травмы при атаках беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«В Шебекинском округе в селе Мешковое дрон сдетонировал о землю. Пострадал мужчина, который проезжал мимо. Он госпитализирован в областную клиническую больницу с баротравмой», — сообщил Гладков.

Под удар также попал поселок Поповка, где дрон ударил по частному дому. Кроме того, беспилотник атаковал село Отрадное — удар пришелся по легковому автомобилю, в котором находились двое мужчин, они пострадали. Получившие ранения самостоятельно добрались в больницу, у них диагностировали минно-взрывные травмы и баротравмы.

ВСУ также атаковали Грайворон, где дрон взорвался на парковке организации. В результате сильно повреждена «Газель», а у пяти легковых автомобилей посечены стекла. Под удар попало село Кукуевка, где оказалась повреждена линия электропередачи.

Ранее восьмилетняя девочка попала под удар дрона ВСУ в селе Новая Таволжанка в Белгородской области. У нее диагностировали минно-взрывную травму, открытую черепно-мозговую травму и осколочные ранения головы. Врачи оценили состояние девочки как тяжелое.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы счастливы вернуться, даже в руины». Израиль и ХАМАС договорились о прекращении огня. Почему это не станет гарантией мира?

    В США произошел мощный взрыв на военном заводе

    Пэрис Хилтон появилась на публике в оголяющем грудь платье

    Карпин высказался о возможности допуска сборной России до ЧМ-2026

    В российском регионе прогремел взрыв

    Мощный циклон обрушится на Москву

    Артемий Лебедев высказался об отказе Путина от соцсетей

    Рекордная молния ударила в небе над российским городом

    Александр Збруев впервые вышел на связь после слухов о срочной госпитализации

    Названы главные изобретения 2025 года

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости