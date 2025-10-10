Три человека пострадали при ударе ВСУ по российскому региону

Губернатор Гладков: 3 человека пострадали при атаках ВСУ на Белгородскую область

Три человека получили травмы при атаках беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгородскую область. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«В Шебекинском округе в селе Мешковое дрон сдетонировал о землю. Пострадал мужчина, который проезжал мимо. Он госпитализирован в областную клиническую больницу с баротравмой», — сообщил Гладков.

Под удар также попал поселок Поповка, где дрон ударил по частному дому. Кроме того, беспилотник атаковал село Отрадное — удар пришелся по легковому автомобилю, в котором находились двое мужчин, они пострадали. Получившие ранения самостоятельно добрались в больницу, у них диагностировали минно-взрывные травмы и баротравмы.

ВСУ также атаковали Грайворон, где дрон взорвался на парковке организации. В результате сильно повреждена «Газель», а у пяти легковых автомобилей посечены стекла. Под удар попало село Кукуевка, где оказалась повреждена линия электропередачи.

Ранее восьмилетняя девочка попала под удар дрона ВСУ в селе Новая Таволжанка в Белгородской области. У нее диагностировали минно-взрывную травму, открытую черепно-мозговую травму и осколочные ранения головы. Врачи оценили состояние девочки как тяжелое.