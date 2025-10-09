Восьмилетняя девочка попала под удар украинского дрона в российском регионе

Восьмилетняя девочка пострадала при атаке дрона ВСУ в Белгородской области

Восьмилетняя девочка попала под удар дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В селе Новая Таволжанка от удара дрона по частному дому ребенок получил минно-взрывную травму, открытую черепно-мозговую травму и осколочные ранения головы», — написал он.

По словам главы области, бойцы самообороны доставили ребенка в Шебекинскую ЦРБ. Там состояние девочки оценили как тяжелое. Затем ее планируется транспортировать в детскую областную клиническую больницу.

Ранее стало известно, что поселок Маслова Пристань под Белгородом попал под удар ВСУ. Жертвами атаки стали три человека. По последним данным, еще девять пострадали. Под удар попал спорткомплекс, где под завалами могут находиться люди, а также жилые многоквартирные дома.