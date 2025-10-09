Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:43, 9 октября 2025Россия

Восьмилетняя девочка попала под удар украинского дрона в российском регионе

Восьмилетняя девочка пострадала при атаке дрона ВСУ в Белгородской области
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Stringer / Reuters

Восьмилетняя девочка попала под удар дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Белгородской области. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«В селе Новая Таволжанка от удара дрона по частному дому ребенок получил минно-взрывную травму, открытую черепно-мозговую травму и осколочные ранения головы», — написал он.

По словам главы области, бойцы самообороны доставили ребенка в Шебекинскую ЦРБ. Там состояние девочки оценили как тяжелое. Затем ее планируется транспортировать в детскую областную клиническую больницу.

Ранее стало известно, что поселок Маслова Пристань под Белгородом попал под удар ВСУ. Жертвами атаки стали три человека. По последним данным, еще девять пострадали. Под удар попал спорткомплекс, где под завалами могут находиться люди, а также жилые многоквартирные дома.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ подорвали аммиакопровод. Зачем им это было нужно и что известно о последствиях?

    «Знатоку российской кухни» избрали меру пресечения в Москве

    В Подмосковье начался сезон сбора трюфеля

    Врач предложил улучшающую психическое состояние диету

    Европейскую страну уличили в опасном для всей планеты действии

    Крупнейшая экономика Европы столкнулась с усугублением кризиса

    Развитие отношений с Азербайджаном после встречи Путина и Алиева оценили

    В США назвали ключевой фактор в прекращении конфликта на Украине

    В Кремле рассказали об острых проблемах в разговоре Путина и Алиева

    Уехавший из России в Израиль комик назвал заставившее его ощутить себя евреем событие

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости