Три человека стали жертвами ракетного удара ВСУ по российскому региону

Губернатор Гладков: Три человека стали жертвами удара ВСУ по Масловой Пристани
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)
Фото: Telegram-канал «Настоящий Гладков»

Три человека стали жертвами ракетного удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по поселку Маслова Пристань в Белгородской области, еще один пострадал. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

«Здание социального объекта частично разрушено. На месте уже работают сотрудники МЧС, бойцы самообороны — идет работа по разбору завалов», — сообщил Гладков.

По его данным, под завалами социального объекта могут находиться люди. Губернатор пообещал прибыть на место происшествия и информировать жителей о ситуации.

Утром в среду, 8 октября, также сообщалось о ракетной атаке ВСУ на Белгород. Военкор Евгений Поддубный сообщал о работе расчетов ПВО в городе.

