Стало известно о ракетной атаке на российский город

Военкор Поддубный: В Белгороде отражают ракетную атаку ВСУ

В Белгороде отражают ракетную атаку Вооруженных силы Украины (ВСУ). Об этом заявил военкор Евгений Поддубный в Telegram-канале.

«Враг бьет по Белгороду. Расчеты ПВО отражают ракетную атаку на областной центр», — сообщил военкор. Других данных о ситуации он не привел.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, в свою очередь, сообщил о ракетной опасности в регионе. Руководитель региона призвал всех жителей укрыться в безопасных местах.

Вечером во вторник, 7 октября, ВСУ ударили по селу Мощеное в Белгородской области, в результате чего пострадали три человека, в том числе ребенок. Все они в момент атаки находились в жилом доме, который частично обрушился.