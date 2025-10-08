Россия
00:25, 8 октября 2025

В российском регионе из-за ракетного обстрела ВСУ пострадала четырехлетняя девочка

Гладков: В Белгородской области из-за ракетного обстрела ВСУ пострадал ребенок

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

В селе Мощеное Грайворонского округа Белгородской области из-за ракетного обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадал ребенок, об этом сообщил глава российского региона Вячеслав Гладков.

Четырехлетней девочке предварительно диагностировали баротравму после попадания боеприпаса в частный дом. Также пострадали двое взрослых, у женщины минно-взрывная травма, мужчине осколками посекло лицо. Все пострадавшие госпитализированы.

Губернатор добавил, что дом частично обрушился. Информация о других последствиях уточняется.

Ранее обломки украинского беспилотного летательного аппарата (БПЛА) врезались в многоэтажку в городе Старый Оскол Белгородской области.

