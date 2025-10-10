В США начали проверку автомобилей Tesla из-за частых аварий

США начали проверку 2,9 миллиона автомобилей Tesla с системой FSD из-за аварий

Национальное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA) объявило о начале расследования в отношении 2,88 миллиона электромобилей Tesla, оснащенных системой полного автономного вождения (FSD; Full Self-Driving), сообщает Reuters.

Поводом для такого решения стали многочисленные случаи аварий с участием указанных электрокаров. В распоряжении ведомства находятся 58 отчетов о нарушениях безопасности дорожного движения при использовании FSD.

В их числе есть шесть доказанных случаев, когда автомобиль Tesla на автопилоте подъехал к перекрестку и продолжил движение на красный свет, что привело к ДТП, в том числе с пострадавшими.

Для ведомства это уже третье расследование в отношении систем помощи водителю от Tesla. В октябре 2024 года оно коснулось 2,4 миллиона автомобилей производителя, ведущих себя неадекватно в условиях ограниченной видимости, а в январе уже другое дело затронуло 2,6 миллиона электромобилей из-за проблем с дистанционным управлением.

Все дела касаются разных проблем с FSD. По итогам расследования в крайнем случае NHTSA для обеспечения безопасности может потребовать отзыва всех автомобилей.

Ранее компания Илона Маска представила самые дешевые версии своих автомобилей Model Y и Model 3. Экономия была достигнута за счет упрощения конструкции и отказа от ряда опций. Например, из электромобилей убрали эфирное радио и подруливающий автопилот, а запас хода был снижен на десять процентов.

В СМИ полагают, что презентация новых версий является маркетинговым ходом компании, на который она пошла для формального снижения начальных цен. На самом деле, отмечают эксперты, скидка на машины будет в полтора раза меньше, чем федеральная льгота, которую отменили по требованию президента США Дональда Трампа, то есть конечному потребителю эти машины обойдутся дороже, чем полноценные версии.