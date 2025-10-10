В Чертанове у Пушкина украли руку

В московском районе Чертаново у бюста Пушкина пропала рука

В столичном районе Южное Чертаново установили бюст Александра Пушкина, и вскоре он остался без руки. Об этом сообщает Telegram-канал «Москва 24».

Памятник установили в Покровском парке осенью 2025 года. Местные жители фотографировались у бюста и публиковали фото с цитатами из стихотворений поэта.

Однако на днях стало известно, что памятник лишился руки. Найти злоумышленников, скорее всего, не удастся, поскольку в парке в обзор камер попадают только дорожки.

Ранее сообщалось, что в Долгопрудном Московской области у старого здания отдела полиции пропал бюст советского лидера Владимира Ленина. Оказалось, что монумент переехал на новое место вместе с отделом полиции.