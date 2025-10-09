В Подмосковье пропал Ленин

В Долгопрудном пропала статуя Ленина

В Долгопрудном Московской области у старого здания отдела полиции пропал бюст Владимира Ленина. Об этом сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».

На опубликованной фотографии видно, что бюст пропал с постамента, стоящего возле здания. Однако уточняется, что памятник переехал вместе с отделом полиции на новое место.

Ранее в Казани реставратор покрыл краской золотого цвета памятник Ленину. Позже выяснилось, что монумент перекрасили из серебристого в золотой цвет при перемещении памятника от здания бывшего Дома культуры на улице Копылова на улицу Побежимова.

В Якутске же представители партии КПРФ возмутились памятником Ленину, который установили среди кустарников и деревьев на овощебазе.