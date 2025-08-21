Экономика
15:08, 21 августа 2025

В российском городе коммунисты возмутились Лениным в кустах

В КПРФ возмутились памятником Ленину в Якутске на оптовой базе
Мария Черкасова

Фото: Владимир Вяткин / РИА Новости

В республиканском комитете КПРФ возмутились памятником советскому лидеру Владимиру Ленину, который установили среди кустарников и деревьев на овощебазе у шлагбаума в городе Якутск. Об этом сообщает «Подъем».

Изначально фото с «небрежно размещенными памятниками» появилось в канале «Пряная Якутия». На одной из них бюст расположен в траве, на другой — стоит на балконе.

Первый секретарь Якутского рескома КПРФ Виктор Губарев пожаловался, что городская дума переименовала площадь Ленина в площадь Республики, и партия все время борется с подобными действиями. Он также заявил, что займется проблемой памятника Ленину, и добавил, что за последнее время удалось добиться восстановления памятников советскому лидеру Иосифу Сталину и Ленину, в том числе в Якутске и Мирном. Бывали случаи, когда кто-то пытался убрать символику из кабинетов — «люди имели очень серьезный разговор и потом сохранили то, от чего хотели избавиться», добавил Губарев.

Ранее стало известно, что памятник Феликсу Дзержинскому запланировали установить в городе Находка Приморского края.

