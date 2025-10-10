Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
13:22, 10 октября 2025Наука и техника

В России испытали способный нести ТМ-62 октокоптер

«НПП»: В России испытали способный нести мину ТМ-62 беспилотник
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Кадр: Telegram-канал «КЛИНЦЕВИЧ»

Беспилотник-октокоптер, который способен нести противотанковую мину ТМ-62, прошел испытания. Об этом официальный представитель предприятия «НПП» Игорь Потапов сообщил ТАСС.

Российский аппарат, оснащенный восемью лопастями, испытали во фронтовой лаборатории одной из армий. Дрон способен нести до 12 килограммов полезной нагрузки. Изделие уже применяют на харьковском направлении СВО.

«Сборная конструкция, позволяющая нести тээмку. Это очень неплохой результат для фронтовой лаборатории», — сказал Потапов.

Материалы по теме:
Самые опасные беспилотники: какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
Самые опасные беспилотники:какими бывают современные дроны и почему за ними будущее войны?
24 декабря 2022
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность. Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
Российский беспилотник «Ланцет»: характеристики и эффективность.Почему на Украине назвали «Ланцет» главной угрозой
9 августа 2023

Отмечается, что аппарат получил мощные аккумуляторы, которые позволяют дойти до точки сброса и вернуться в точку старта.

В октябре конструкторы из Санкт-Петербурга представили новый беспилотник «Пегас», который способен выполнять различные задачи. Дрон самолетного типа может работать в качестве разведчика, ретранслятора или бомбардировщика. Длительность полета беспилотника составляет более 120 минут.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Назван лауреат Нобелевской премии мира. Кто получил ее вместо Трампа?

    К правительству Украины после ночного обстрела подвезли биотуалеты

    Пошлины Трампа ударили по крупнейшей экономике Европы

    Врач раскрыла способ избежать проблем с глазами с помощью правила «20 на 20»

    Задержана спецпредставитель губернатора Петербурга

    Продажи немецкого автогиганта рухнули в Америке и Китае

    В России упростят продажу алкоголя

    Уничтожение замаскированных боевых машин у границы с Россией сняли на видео

    Москвичка обратилась к ясновидящей и лишилась работы, личной жизни и жилья

    Футболист сборной России удивился высоким ценам на украинских игроков

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости