В России испытали способный нести ТМ-62 октокоптер

«НПП»: В России испытали способный нести мину ТМ-62 беспилотник

Беспилотник-октокоптер, который способен нести противотанковую мину ТМ-62, прошел испытания. Об этом официальный представитель предприятия «НПП» Игорь Потапов сообщил ТАСС.

Российский аппарат, оснащенный восемью лопастями, испытали во фронтовой лаборатории одной из армий. Дрон способен нести до 12 килограммов полезной нагрузки. Изделие уже применяют на харьковском направлении СВО.

«Сборная конструкция, позволяющая нести тээмку. Это очень неплохой результат для фронтовой лаборатории», — сказал Потапов.

Отмечается, что аппарат получил мощные аккумуляторы, которые позволяют дойти до точки сброса и вернуться в точку старта.

В октябре конструкторы из Санкт-Петербурга представили новый беспилотник «Пегас», который способен выполнять различные задачи. Дрон самолетного типа может работать в качестве разведчика, ретранслятора или бомбардировщика. Длительность полета беспилотника составляет более 120 минут.