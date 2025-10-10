Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
08:47, 10 октября 2025Мир

В России предрекли отказ США от ответственности за применение ракет Tomahawk

Яковенко: США заставят отвечать за применение ракет Tomahawk Киев и Брюссель
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Ho New / Reuters

США откажутся брать на себя ответственность за применение крылатых ракет Tomahawk и возложат ее на Киев и Брюссель. Таким мнением поделился в беседе с РИА Новости член президиума научно-экспертного совета Совбеза РФ Александр Яковенко.

«Неизвестно, какие модификации Tomahawk, сколько и когда будут проданы европейцам для передачи Киеву, притом что американцы выводят себя и из этой логистической цепочки», — подчеркнул эксперт. Он отметил, что Вашингтон заставит отвечать за ракеты, в частности, за эффективность их применения, столицы Европы и Украину.

Ранее The Washington Post (WP) писал, что возможная передача Киеву ракет Tomahawk будет означать серьезную смену позиции президента США Дональда Трампа по украинскому конфликту. «Если Трамп даст Украине зеленый свет, это ознаменует собой существенный сдвиг в его политике в отношении войны», — говорится в материале.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Армия России впервые атаковала Днепропетровск гибридом ракеты и планирующей авиабомбы. Пролет снаряда попал на видео

    Фон дер Ляйен дали шесть месяцев на исправление своих ошибок

    Средние пенсии в России просели относительно зарплат

    Миллионам россиян предсказали уход в тень

    Раскрыт подход Трампа к урегулированию конфликта в Газе

    В Москве исчез свет

    СК рассказал версию пропажи семьи в Красноярском крае

    На Украине перекрыли движение по дамбе ДнепроГЭС

    В России предрекли отказ США от ответственности за применение ракет Tomahawk

    В Днепропетровске начался пожар после взрывов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости