В России предрекли отказ США от ответственности за применение ракет Tomahawk

Яковенко: США заставят отвечать за применение ракет Tomahawk Киев и Брюссель

США откажутся брать на себя ответственность за применение крылатых ракет Tomahawk и возложат ее на Киев и Брюссель. Таким мнением поделился в беседе с РИА Новости член президиума научно-экспертного совета Совбеза РФ Александр Яковенко.

«Неизвестно, какие модификации Tomahawk, сколько и когда будут проданы европейцам для передачи Киеву, притом что американцы выводят себя и из этой логистической цепочки», — подчеркнул эксперт. Он отметил, что Вашингтон заставит отвечать за ракеты, в частности, за эффективность их применения, столицы Европы и Украину.

Ранее The Washington Post (WP) писал, что возможная передача Киеву ракет Tomahawk будет означать серьезную смену позиции президента США Дональда Трампа по украинскому конфликту. «Если Трамп даст Украине зеленый свет, это ознаменует собой существенный сдвиг в его политике в отношении войны», — говорится в материале.