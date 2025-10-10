Минпросвещения изменило форму теста по русскому для трех категорий мигрантов

В России упростили тестирование на знание русского языка для трех категорий мигрантов. Об этом сообщается на официальном интернет-портале правовой информации, где размещен приказ Минпросвещения об изменении формы экзамена.

Речь идет об участниках государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, а также тех, кто разделяет традиционные духовно-нравственные ценности, и решил переехать в Россию по этой причине.

К третьей категории относятся члены семей глав и сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств в России, должностных лиц международных организаций и их представительств, въехавших в Россию в связи с исполнением служебных обязанностей.

Все они, согласно нововведениям, будут сдавать экзамен по русскому языку только в устной форме. Приказ вступает в действие с 19 октября 2025 года.

Ранее сообщалось, что в 2025 году из-за введения обязательного тестирования на знание русского языка для детей мигрантов в российские школы не смогли попасть ряд детей. В их числе оказались дети соотечественников, проживающих за рубежом, дети из русскоязычных семей, прибывшие в страну по иным государственным программам, а также дети, чьи родители являются лицами, сделавшими выбор в пользу духовной, культурной и правовой связи с Россией.