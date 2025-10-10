Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:17, 10 октября 2025Россия

В России упростили тестирование на знание русского языка для трех категорий мигрантов

Минпросвещения изменило форму теста по русскому для трех категорий мигрантов
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Артем Житенев / РИА Новости

В России упростили тестирование на знание русского языка для трех категорий мигрантов. Об этом сообщается на официальном интернет-портале правовой информации, где размещен приказ Минпросвещения об изменении формы экзамена.

Речь идет об участниках государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, а также тех, кто разделяет традиционные духовно-нравственные ценности, и решил переехать в Россию по этой причине.

К третьей категории относятся члены семей глав и сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств в России, должностных лиц международных организаций и их представительств, въехавших в Россию в связи с исполнением служебных обязанностей.

Все они, согласно нововведениям, будут сдавать экзамен по русскому языку только в устной форме. Приказ вступает в действие с 19 октября 2025 года.

Ранее сообщалось, что в 2025 году из-за введения обязательного тестирования на знание русского языка для детей мигрантов в российские школы не смогли попасть ряд детей. В их числе оказались дети соотечественников, проживающих за рубежом, дети из русскоязычных семей, прибывшие в страну по иным государственным программам, а также дети, чьи родители являются лицами, сделавшими выбор в пользу духовной, культурной и правовой связи с Россией.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Белый дом раскритиковал решение о Нобелевской премии мира

    Собака спасла хозяина от ядовитой змеи и сама получила укус

    Запугивавший жителей российского села штурмовик ВСУ услышал приговор

    В Севастополе объявили угрозу удара ВСУ

    Мхитарян рассказал об обмене оскорблениями с Моуринью

    Финансовые потери рэпера Macan из-за службы в армии оценили

    Россиянам пообещали более холодную зиму

    В Риме закрылось место рождения «Мертвых душ»

    Тысячи людей потребовали переименовать российский «Терминатор»

    Хирург назвал требующую коррекции деталь внешности жены Безоса

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости