В российском городе-курорте выпал снег

В горах Сочи выпал снег
Александра Качан (Редактор)

Кадр: Telegram-канал «Сочи №1»

В горах Сочи выпал обильный снег. Очевидцы прислали кадры из российского города-курорта, которые опубликовал Telegram-канал «Сочи № 1».

На фото можно увидеть плотный снежный покров. Снег покрыл постройки и машины, а некоторые жители уже начали лепить небольших снеговиков.

Ранее синоптик Михаил Леус спрогнозировал, что в Москве первый снег выпадет 14-15 октября. По его словам, снег окажется небольшим и будет сопровождаться дождем. Формирование снежного покрова ожидается позже.

Синоптик Евгений Тишковец считает, что грядущей зимой в столице пройдут обильные снегопады. Согласно его оценке, высота сугробов может составить около 40 сантиметров.

