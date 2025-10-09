Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:17, 9 октября 2025Экономика

Названа дата первого снега в Москве

Синоптик Леус: Первый снег в Москве выпадет 14-15 октября
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Патимат Амирбекова / «Лента.ру»

Первый снег выпадет в Москве 14-15 октября. Такую дату назвал жителям столицы ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

Синоптик напомнил, что 14 октября по народному календарю празднуют Покров, а средняя дата выпадения первого снега в XXI веке приходится на 16 октября.

«Так что не исключено, а наши прогнозы это подтверждают, что во вторник-среду, когда днем температура воздуха окажется в пределах 5-7 градусов тепла, среди капель дождя в столичном регионе появятся и первые снежинки», — спрогнозировал Леус.

Однако метеоролог подчеркнул, что снежный покров пока не сформируется. При этом ожидается достаточно низкое атмосферное давление — оно будет примерно на 10 единиц ниже нормы.

Ранее синоптики предупредили, что в ближайшие дни юг России накроет активный балканский циклон «Барбара». Он принесет с собой экстремальные ливни. В Москве его влияние проявится уже вечером в четверг, 9 октября, в виде слабых дождей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны России обвинило ВСУ в подрыве аммиакопровода в зоне СВО при отступлении

    Токаев анонсировал свой визит в Россию

    Медведев поблагодарил Ким Чен Ына

    Производство репрессированного в 1930-х годах агиттекстиля возобновили в России

    На Украине назвали цель ударов по железнодорожной инфраструктуре

    Развод Самойловой с Джиганом опровергли

    Поплавская заявила о пропитых мозгах Лазаревой

    Работника завода раздавило бетономешалкой

    ЦБ понизил курс доллара

    Российский школьник ударил беременную учительницу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости