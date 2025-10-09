Названа дата первого снега в Москве

Синоптик Леус: Первый снег в Москве выпадет 14-15 октября

Первый снег выпадет в Москве 14-15 октября. Такую дату назвал жителям столицы ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале.

Синоптик напомнил, что 14 октября по народному календарю празднуют Покров, а средняя дата выпадения первого снега в XXI веке приходится на 16 октября.

«Так что не исключено, а наши прогнозы это подтверждают, что во вторник-среду, когда днем температура воздуха окажется в пределах 5-7 градусов тепла, среди капель дождя в столичном регионе появятся и первые снежинки», — спрогнозировал Леус.

Однако метеоролог подчеркнул, что снежный покров пока не сформируется. При этом ожидается достаточно низкое атмосферное давление — оно будет примерно на 10 единиц ниже нормы.

Ранее синоптики предупредили, что в ближайшие дни юг России накроет активный балканский циклон «Барбара». Он принесет с собой экстремальные ливни. В Москве его влияние проявится уже вечером в четверг, 9 октября, в виде слабых дождей.