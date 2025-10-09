Экономика
Россию накроет «Барбара»

Циклон «Барбара» принесет в столицу России затяжные ливни
Мария Черкасова

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Активный балканский циклон «Барбара» на этой неделе накроет юг России, рассказали синоптики агентства «Метеовести».

На юг страны циклон принесет экстремальные ливни. В Москве его влияние проявится уже вечером в четверг, 9 октября, в виде слабых дождей. При этом воздух все еще будет прогрет до плюс 14 градусов. С пятницы, 10 октября, ливни усилятся, а температура начнет снижаться — к началу следующей недели днем столбики термометров опустятся до плюс 8 градусов. За время непогоды в столице выпадет почти половина месячной нормы осадков.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что в Москве в октябре уже может выпасть снег, при этом устойчивого покрова ожидать не стоит.

