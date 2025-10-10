Москвичам сказали готовиться к 40-сантиметровым сугробам

Синоптик Тишковец: В Москве зимой появятся сугробы до 40 сантиметров

Москвичам предстоящей зимой стоит ждать появления сугробов высотой 40 сантиметров. Таким прогнозом в Telegram-канале поделился ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Метеорологическая зима в Москве наступит во второй половине ноября, а устойчивый снежный покров сформируется в конце ноября или начале декабря — с высотой 3-8 сантиметров. Затем сугробы вырастут до 10-20 сантиметров.

В целом прогноз грядущей зимы в столице представляется как немного мягкий, несуровый. Средняя ночная температура воздуха в Москве составит минус 8-13 градусов, дневная — минус 2-7 градусов. Периодически ожидаются как волны тепла, так и обильные осадки, после которых сугробы будут вырастать до 30-40 сантиметров.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что первый снег выпадет в Москве 14-15 октября.