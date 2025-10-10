Силовые структуры
09:55, 10 октября 2025
Силовые структуры

В российском городе поймали напавшего на девушку на пустыре маньяка

В Петербурге задержали маньяка, напавшего на девушку на пустыре
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Санкт-Петербурге задержали маньяка, напавшего на девушку на пустыре. Об этом сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке».

Возбуждено уголовное дело по статье 132 («Насильственные действия сексуального характера») УК РФ.

По данным канала, девушка шла через пустырь, злоумышленник следовал за ней и в какой-то момент напал на пострадавшую. Он повалил ее на землю, но девушка попыталась оказать сопротивление. Мужчина ударил ее и сильнее сковал ее движения, все время угрожая расправой.

Сотрудники уголовного розыска нашли насильника, который попал на камеру наблюдения во время преследования пострадавшей. Оперативники задержали его на рабочем месте в автобусном парке на Приморском шоссе.

Злоумышленник задержан, проверяется его причастность к другим преступлениям.

Ранее сообщалось, что иностранный гражданин совращал российскую девочку на детской площадке.

    Все новости