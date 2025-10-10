Спорт
Казахстан
Сегодня
17:00 (Мск)
Лихтенштейн
ЧМ-2026 — Европа|Группа J. 7-й тур
Динамо М
Сегодня
19:30 (Мск)
ЦСКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Спартак
Сегодня
19:30 (Мск)
Салават Юлаев
Фонбет Чемпионат КХЛ
Швеция
Сегодня
21:45 (Мск)
Швейцария
ЧМ-2026 — Европа|Группа B. 3-й тур
Исландия
Сегодня
21:45 (Мск)
Украина
ЧМ-2026 — Европа|Группа D. 3-й тур
Франция
Сегодня
21:45 (Мск)
Азербайджан
ЧМ-2026 — Европа|Группа D. 3-й тур
Германия
Сегодня
21:45 (Мск)
Люксембург
ЧМ-2026 — Европа|Группа A. 3-й тур
Бельгия
Сегодня
21:45 (Мск)
Северная Македония
ЧМ-2026 — Европа|Группа J. 7-й тур
Северная Ирландия
Сегодня
21:45 (Мск)
Словакия
ЧМ-2026 — Европа|Группа A. 3-й тур
Косово
Сегодня
21:45 (Мск)
Словения
ЧМ-2026 — Европа|Группа B. 3-й тур
11:45, 10 октября 2025Спорт

В ЦСКА назвали условие для получения бразильским футболистом клуба российского паспорта

Бабаев: Гражданство России Мойзеса имеет смысл, если он готов играть за сборную
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)
Мойзес Барбоза (слева)

Мойзес Барбоза (слева). Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС

Генеральный директор московского футбольного клуба ЦСКА Роман Бабаев назвал условие, при котором клуб задумается о процедуре оформления российского гражданства для бразильского защитника команды Мойзеса. Об этом сообщает Sport24.

«Мы не исключаем такую возможность. Но тогда нужно понимать, что это имеет смысл, если Мойзес готов выступать за сборную России», — заявил Бабаев. Он добавил, что с игроком предварительно обсудили этот вопрос, и тот взял паузу на раздумье.

Функционер подчеркнул, что в клубе не хотят повторять историю бразильского защитника «Зенита» Дугласа Сантоса, который получил российский паспорт, но не стал выступать за сборную страны. «Если давать гражданство футболисту, он должен помогать сборной, а не только помогать клубу обходить лимит на легионеров», — отметил Бабаев.

Мойзес играет за ЦСКА с 2023 года. В нынешнем сезоне он провел 11 матчей в чемпионате России, в которых отметился двумя голевыми передачами.

