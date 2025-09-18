Получивший российский паспорт бразилец из «Зенита» заявил о нежелании играть за Россию

Получивший российский паспорт Дуглас Сантос заявил о нежелании играть за Россию

Бразильский защитник петербургского «Зенита» Дуглас Сантос, получивший российский паспорт, заявил, что у него никогда не было желания играть за сборную России. Об этом сообщает ТАСС.

«С самого начала я дал понять, что хочу играть за сборную Бразилии. И как все увидели, у меня появился шанс, и я осуществил свою мечту», — заявил Сантос.

Сантос дебютировал за сборную Бразилии 5 сентября. Защитник принял участие в матче 17-го тура южноамериканской квалификации к чемпионату мира-2026, в котором его команда разгромила Чили.

Президент России Владимир Путин дал российское гражданство Сантосу указом от 21 октября 2024 года. За «Зенит» защитник играет с 2019 года.