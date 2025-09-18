Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Брюгге
Сегодня
19:45 (Мск)
Монако
Лига чемпионов|Общий этап. 1-й тур
Манчестер Сити
Сегодня
22:00 (Мск)
Наполи
Лига чемпионов|Общий этап. 1-й тур
Айнтрахт Ф
Сегодня
22:00 (Мск)
Галатасарай
Лига чемпионов|Общий этап. 1-й тур
Ньюкасл Юнайтед
Сегодня
22:00 (Мск)
Барселона
Лига чемпионов|Общий этап. 1-й тур
Спортинг
Сегодня
22:00 (Мск)
Кайрат
Лига чемпионов|Общий этап. 1-й тур
Копенгаген
Сегодня
19:45 (Мск)
Байер
Лига чемпионов|Общий этап. 1-й тур
ЦСКА
Сегодня
18:30 (Мск)
Балтика
Fonbet Кубок России|Группа D. 4-й тур
ЦСКА
Сегодня
19:30 (Мск)
Локомотив
Фонбет Чемпионат КХЛ
Спартак М
Сегодня
20:45 (Мск)
Ростов
Fonbet Кубок России|Группа C. 4-й тур
12:37, 18 сентября 2025Спорт

Получивший российский паспорт бразилец из «Зенита» заявил о нежелании играть за Россию

Получивший российский паспорт Дуглас Сантос заявил о нежелании играть за Россию
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Бразильский защитник петербургского «Зенита» Дуглас Сантос, получивший российский паспорт, заявил, что у него никогда не было желания играть за сборную России. Об этом сообщает ТАСС.

«С самого начала я дал понять, что хочу играть за сборную Бразилии. И как все увидели, у меня появился шанс, и я осуществил свою мечту», — заявил Сантос.

Сантос дебютировал за сборную Бразилии 5 сентября. Защитник принял участие в матче 17-го тура южноамериканской квалификации к чемпионату мира-2026, в котором его команда разгромила Чили.

Президент России Владимир Путин дал российское гражданство Сантосу указом от 21 октября 2024 года. За «Зенит» защитник играет с 2019 года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине ответили на заявления об операции «Паутина-2»

    Валяющиеся без сознания на улице россияне попали на видео

    В угоне автомобиля жены польского премьера заподозрили иностранный след

    В России ответили на два плана Зеленского по конфликту с Россией

    В Минфине предложили не помогать из бюджета лентяям

    Священник рассказал о замироточившей в руках бойцов СВО иконе

    Получивший российский паспорт бразилец из «Зенита» заявил о нежелании играть за Россию

    Пашинян оправдал перепутавшего Армению с Албанией Трампа

    Браконьеры готовили поджог здания ФСБ России

    Киану Ривз тайно женился

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости