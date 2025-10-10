Экономика
12:15, 10 октября 2025Экономика

Вероятность 25-градусных морозов в Москве оценили

Синоптик Тишковец: Вероятность 25-градусных морозов в столице составляет 14 %
Мария Черкасова

Фото: Ярослав Чингаев / АГН «Мосĸва»

Вероятность 25-градусных морозов в столице составляет менее 14 процентов. Об этом в Telegram-канале заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Средняя температура воздуха предстоящей зимы в столичном регионе превысит климатическую норму на 2,5-3 градуса. В декабре положительное отклонение от нормы составит 3 градуса, в январе — 1 градус, в феврале — 5 градусов. Количество осадков превысит норму в декабре на 10 процентов, в январе — на 5-10 процентов, в феврале уровень осадков ожидается около нормы.

В Северной Европе зимой ожидается много снега, а его недостаток — в странах Средиземноморья. Температурный режим в большинстве европейских стран будет на 0,5-1 градуса выше нормы, в Польше, Прибалтике и Скандинавии положительное отклонение от среднего будет достигать 2-3 градусов. Аномально холодно зимой будет в восточной половине США и Канады.

Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что зима 2025-2026 годов будет аномально холодной в Европе и европейской части России.

