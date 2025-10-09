Экономика
17:50, 9 октября 2025Экономика

Глава «Газпрома» пообещал России аномально холодную зиму

Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Зима 2025-2026 годов будет аномально холодной в Европе и европейской части России. Такую погоду пообещал глава «Газпрома» Алексей Миллер во время выступления на Петербургском международном газовом форуме, передает ТАСС.

«Мы знаем, что раз в 10 лет бывает холодная зима, а раз в 20 лет бывает аномально холодная зима», — отметил Миллер и предположил, что, исходя из цикла в 20 лет, в ближайшее время наступит именно аномально холодная зима.

Так, температура воздуха может опуститься до минус 25 градусов Цельсия во всей европейской части России, от Мурманской области до Краснодарского края, спрогнозировал Миллер. При этом наступление такой погоды никак не зависит от предыдущей зимы, которая может быть вполне теплой и даже бесснежной, — это доказывает анализ погоды за последние 100-150 лет.

Миллер подчеркнул, что главная задача «Газпрома» — успешное прохождение осенне-зимнего периода. «Россия — северная страна. И что? Мы проходим с вами зиму. Страна этого просто не замечает», — заключил глава компании.

Ранее главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова спрогнозировала, что зима 2025-2026 годов в Москве будет аномально теплой. Однако насколько сильно температуры будут отклоняться от многолетней нормы, метеоролог не уточнила.

    Все новости