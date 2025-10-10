Влияние вывода из строя половины газодобычи Украины на отопительный сезон оценили

Аналитик Юшков: Удары по газодобыче отразятся на отопительном сезоне Украины

Удары Вооруженных сил России (ВС РФ), которые вывели из строя почти 60 процентов газодобычи Украины, отразятся на отопительном сезоне постсоветской страны, считает эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков. Своим мнением специалист поделился в беседе с «Лентой.ру».

«Важно понимать, что, по всей видимости, оценка идет с начала СВО. Но с тех времен сократилось и потребление. Украина потребляла примерно 30 миллиардов кубов, добывала 20, то есть 10 уже был импорт. Непонятно, сколько они сейчас потребляют. В любом случае удары по объектам добычи приведут к дальнейшему увеличению импорта из Европы. Поэтому в зимний период увеличится импорт и, главное, возрастет ежесуточный объем импорта», — рассказал Юшков.

Также аналитик отметил, что ударам подверглись и подземные хранилища Украины.

«Сейчас непонятно, какие максимумы можно извлекать из подземных хранилищ. К отопительному сезону они, видимо, накопят чуть-чуть больше, чем в прошлом году. А в прошлом году был исторический минимум. Поэтому посмотрим, в каких объемах они войдут в отопительный сезон и какая зима будет», — добавил он.

Чем зима морознее будет, тем больше будет проблем — ежесуточный объем будет увеличиваться. Более того, если зима будет холодная, то и в Европе она будет такая, и им самим нужно будет больше потреблять ежесуточно Игорь Юшков ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ)

Ранее Bloomberg сообщил, что удары российских войск вывели из строя почти 60 процентов газодобычи Украины. Отмечается, что Киев попросил партнеров в G7 предоставить оборудование для восстановления энергетической системы, дополнительные системы противовоздушной обороны для защиты энергетической инфраструктуры, а также финансовую поддержку для оплаты необходимого импорта газа.