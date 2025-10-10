Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
06:30, 10 октября 2025Бывший СССРЭксклюзив

Влияние вывода из строя половины газодобычи Украины на отопительный сезон оценили

Аналитик Юшков: Удары по газодобыче отразятся на отопительном сезоне Украины
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Удары Вооруженных сил России (ВС РФ), которые вывели из строя почти 60 процентов газодобычи Украины, отразятся на отопительном сезоне постсоветской страны, считает эксперт Финансового университета при правительстве России, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков. Своим мнением специалист поделился в беседе с «Лентой.ру».

«Важно понимать, что, по всей видимости, оценка идет с начала СВО. Но с тех времен сократилось и потребление. Украина потребляла примерно 30 миллиардов кубов, добывала 20, то есть 10 уже был импорт. Непонятно, сколько они сейчас потребляют. В любом случае удары по объектам добычи приведут к дальнейшему увеличению импорта из Европы. Поэтому в зимний период увеличится импорт и, главное, возрастет ежесуточный объем импорта», — рассказал Юшков.

Также аналитик отметил, что ударам подверглись и подземные хранилища Украины.

«Сейчас непонятно, какие максимумы можно извлекать из подземных хранилищ. К отопительному сезону они, видимо, накопят чуть-чуть больше, чем в прошлом году. А в прошлом году был исторический минимум. Поэтому посмотрим, в каких объемах они войдут в отопительный сезон и какая зима будет», — добавил он.

Чем зима морознее будет, тем больше будет проблем — ежесуточный объем будет увеличиваться. Более того, если зима будет холодная, то и в Европе она будет такая, и им самим нужно будет больше потреблять ежесуточно

Игорь Юшковведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ)

Ранее Bloomberg сообщил, что удары российских войск вывели из строя почти 60 процентов газодобычи Украины. Отмечается, что Киев попросил партнеров в G7 предоставить оборудование для восстановления энергетической системы, дополнительные системы противовоздушной обороны для защиты энергетической инфраструктуры, а также финансовую поддержку для оплаты необходимого импорта газа.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Стоит выкинуть». Трамп предложил исключить Испанию из НАТО. Какая претензия у президента США к европейской стране?

    В Бундестаге рассказали о главной помехе в борьбе с дронами в Германии

    Первый удар гибрида ракеты и бомбы по Днепру сняли на видео

    Земфира сохранила права на сотни своих песен в России

    Марочко рассказал об отводе командования ВСУ из Северска

    Ушедший из России технологический гигант зарегистрировал в стране товарный знак

    Любовники занялись сексом в туалете для инвалидов на глазах у свидетелей

    46-летняя Кейт Хадсон опубликовала откровенное фото перед выходом в свет

    Парам подсказали необычный способ заниматься сексом

    В российском городе задержали сбившего людей на остановке водителя

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости