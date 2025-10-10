Врачи достали из промежности российской школьницы мячик после эксперимента

В Кирове врачи достали из промежности 11-летней школьницы мячик

В Кирове врачи достали из 11-летней школьницы мячик, который она затолкала в промежность «из любопытства». Об этом сообщили министерстве здравоохранения российского региона.

Пациентка пожаловалась на боли в области копчика, проявлявшиеся при движении. По словам матери девочки, та недавно поскользнулась и ударилась именно этой частью тела.

Школьнице провели компьютерную томографию, которая не подтвердила подозрения на перелом или повреждение копчика во время падения. Однако врачам все же удалось выявить настоящую причину болей — на снимках они увидели инородный объект в верхней части влагалища.

Позднее выяснилось, что это маленький каучуковый мячик, размеры и форма которого позволяли свободно проникнуть внутрь организма, но самостоятельному выходу препятствовали особенности анатомии детского организма.

Как уточнила врач-гинеколог Кировской областной детской больницы Елена Колотилова, за годы практики приходилось сталкиваться с различными ситуациями, когда подростки пытались изучить свое тело экспериментальным путем. Из находок — капсулы от киндеров, пластиковые элементы игрушек, колпачки от ручек и флакончики с лаком для ногтей.

«Они хотят исследовать собственное тело, проверить границы возможностей и оценить реакцию организма на раздражители. Важно помнить, что взрослые обязаны поддерживать доверительную атмосферу в семье, давать детям правильную информацию и отвечать на любые вопросы, возникающие у малышей относительно собственного здоровья и строения тела», — считает Колотилова.

