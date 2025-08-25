Россия
13:10, 25 августа 2025Россия

Огурец достали из россиянки после экстремальных секс-практик

Анна Щербакова
Анна Щербакова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: ShotPrime Studio / Shutterstock / Fotodom

Врачи достали огурец из жительницы Уфы. Овощ оказался в теле 21-летней россиянки после экстремальных секс-практик. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

Девушка поступила в медучреждение с жалобами на спазмы и боль в заднем проходе. Молодой человек, который привез горожанку к врачам, объяснил, что они использовали съедобное во время телесного контакта.

Самостоятельно извлечь овощ пара не смогла и обратилась к медикам.

В больнице вытащили овощ и назначили ректоманоскопию, чтобы убедиться, что прямая кишка не повреждена и других посторонних предметов в девушке нет.

До этого стало известно, что в Дагестане врач Чародинской Центральной районной больницы (ЦРБ) забыл выключить камеру после конференции в режиме видеосвязи и сразу же занялся сексом с коллегой. Позже мужчину уволили.

    Все новости