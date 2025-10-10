Выживший после двухмесячного дрейфа в море россиянин не признал вину

Выживший после двух месяцев дрейфа в Охотском море Пичугин не признал вину

Единственный выживший после двух месяцев дрейфа на катамаране в Охотском море россиянин Михаил Пичугин отверг предъявленные ему обвинения. Об этом со ссылкой на адвоката Андрея Назарова сообщает РИА Новости.

По словам защитника Пичугина, следствие сообщило, что уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта и использовании заведомо подложного документа направлено в суд. Обвиняемый не признает своей вины в инкриминируемых преступлениях.

Пичугина обвиняют в том, что он не очистил охлаждающую систему от отложений солей, что привело к поломке мотора, и что он не имел права уводить катамаран на расстояние более чем 1,6 морской мили (около 3 километров) от берега. Мотор на судне сломался, когда оно было на расстоянии 19,2 километра от берега.

9 августа 2024 года 46-летний Михаил Пичугин, 49-летний Сергей Пичугин (брат) и 15-летний Илья Пичугин (племянник) вышли в море на лодке-катамаране «Байкат 470». У них был план достичь Сахалина, стартовав от побережья Хабаровского края.

Начав путь 9 августа и планируя завершить его за три дня, они так и не достигли ранее оговоренного места. На их поиски потратили больше месяца, но тщетно. По истечении более двух месяцев лодку заметили рыбаки на судне «Ангел» в 23 километрах от берегов Камчатки, на борту находились выживший Михаил и два тела. За это время он похудел на 50 килограммов, его отправили в больницу.