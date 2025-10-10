Жена актера Збруева отреагировала на новость о его срочной госпитализации

Жена актера Александра Збруева заявила, что он проходит плановое обследование

Супруга народного артиста РСФСР Александра Збруева Людмила опровергла новости о серьезных проблемах со здоровьем у артиста. Ее слова передает портал «Абзац».

Реагируя на слухи о том, что 87-летний Збруев попал в больницу с онкологическим заболеванием, а затем был переведен в НИИ Склифосовского, она сообщила, что все это не соответствует действительности.

«У Александра Викторовича, слава богу, все в порядке. Это профилактика, проходит плановое медицинское обследование. Просто сдаст анализы — и все», — сообщила она.

Известно, что в 2024 году Александр Збруев был доставлен в больницу с поражением головного мозга после перенесенного инсульта.

Ранее стало известно, что причиной срочного перевода народного артиста РСФСР Александра Збруева из центра НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского стало подозрение на онкологическое заболевание.