Раскрыта причина срочного перевода Збруева в другое медучреждение

Mash: Збруева перевели в другое медучреждение из-за подозрений на онкологию

Причиной срочного перевода народного артиста РСФСР Александра Збруева из центра НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского стало подозрение на онкологическое заболевание. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, в ходе УЗИ у актера нашли образование, похожее на опухоль. По этой причине было принято решение о его отправке в спеццентр для углубленного обследования.

9 октября стало известно, что Збруева экстренно госпитализировали в Москве. СМИ писали, что народный артист РСФСР жаловался на боли в животе в течение нескольких дней, в итоге решил вызвать скорую помощь.

Президент Московского государственного театра «Ленком Марка Захарова» Марк Варшавер уточнил, что Збруева госпитализировали в НИИ имени Склифосовского в ночь с 8 на 9 октября. Позже он заявил, что актера перевели в другое медучреждение, где есть врачи, специализирующиеся на профиле его заболевания.