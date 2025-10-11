Юрист Аванесов оценил вероятность запрета покупки жилья за наличные

Юрист Аванесов: В РФ обсуждается возможность запрета покупки жилья за наличные

В России обсуждается возможность запрета покупки жилья за наличные, если его стоимость превышает 1 миллион рублей, рассказал ведущий юрист ЕЮС Юрий Аванесов, пишет агентство «Прайм».

Как уточнил специалист, проект находится на стадии обсуждения. Эксперт добавил, что многие страны уже запретили покупку недвижимости за наличные. Он добавил, что вероятность подписания закона в России велика.

«Это позволяет обеспечить прозрачность и фиксацию операции по расчету между сторонами, что в свою очередь позволит обеспечить доказательствами сторону, чьи права могут быть нарушены в сделке», — оценил он.

Ранее директор управления элитной недвижимостью компании «Метриум Премиум» Анна Раджабова заявила, что запрет на жилищные сделки с использованием наличных не является резонным.