Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
05:26, 11 октября 2025Россия

Юрист Аванесов оценил вероятность запрета покупки жилья за наличные

Юрист Аванесов: В РФ обсуждается возможность запрета покупки жилья за наличные
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

В России обсуждается возможность запрета покупки жилья за наличные, если его стоимость превышает 1 миллион рублей, рассказал ведущий юрист ЕЮС Юрий Аванесов, пишет агентство «Прайм».

Как уточнил специалист, проект находится на стадии обсуждения. Эксперт добавил, что многие страны уже запретили покупку недвижимости за наличные. Он добавил, что вероятность подписания закона в России велика.

«Это позволяет обеспечить прозрачность и фиксацию операции по расчету между сторонами, что в свою очередь позволит обеспечить доказательствами сторону, чьи права могут быть нарушены в сделке», — оценил он.

Ранее директор управления элитной недвижимостью компании «Метриум Премиум» Анна Раджабова заявила, что запрет на жилищные сделки с использованием наличных не является резонным.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина согласилась на олимпийское перемирие зимой 2026 года, но вновь упрекнула Москву. Как на это отреагировали в России?

    На Западе разоблачили угрозы НАТО по захвату Калининграда

    Метеоролог объяснил невозможность предсказать погоду более чем на две недели вперед

    Российские танкисты начали применять антидроновые «медузы»

    В России высказались о влиянии ударов по энергосистеме Украины на переговоры

    Трамп уточнил свои слова про встречу с Си Цзиньпином

    Украинцы вымогали деньги у семьи попавшего в плен российского бойца

    Пенсионеров предупредили о мошенничестве с поверкой счетчиков

    Юрист Аванесов оценил вероятность запрета покупки жилья за наличные

    Онищенко оценил возможность введения четырехдневной учебной недели для школьников

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости