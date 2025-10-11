Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
13:01, 11 октября 2025ЭкономикаЭксклюзив

Экономист дала прогноз по курсу криптовалюты до конца года

Экономист Вепренцева: Биткоин может подняться к 130 тысячам уже к концу года
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: AlyoshinE / Shutterstock / Fotodom  

Крипторынок пережил одну из самых нервных ночей за весь 2025 год и в ближайшие недели будет оставаться нервным. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказала экономист, основатель консалтинговой компании «Деломант Групп» Таисия Вепренцева.

Экономист рассказала, что всего за несколько часов с вечера 10-го на утро 11-го октября цены крупнейших монет обвалились на десятки процентов, а общая капитализация рынка сократилась примерно на 300 миллиардов долларов. Для инвесторов заявления Трампа прозвучали как сигнал к началу новой торговой войны, а значит, к уходу капитала из рисковых активов, объяснила она.

«В ближайшие недели рынок будет оставаться нервным. После столь сильного обвала часть участников начнет осторожно возвращаться в позиции, рассчитывая на отскок. Однако крупные фонды и трейдеры предпочтут дождаться разъяснений по тарифам и реакции Китая, поэтому рост вряд ли будет быстрым. В целом рынок будет двигаться на новостях, а не на фундаментальных показателях», — рассказала собеседница «Ленты.ру».

Биткоин, скорее всего, застрянет в диапазоне между 100 и 115 тысячами долларов, периодически пробуя оба края. Тонкоин может восстановиться до 2,5–3 долларов, если Telegram не столкнется с новыми техническими сбоями и подтвердит стабильность своих сервисов.

Таисия ВепренцеваЭкономист

По мнению эксперта, долгосрочная картина зависит от политической развязки. Если Вашингтон и Пекин начнут переговоры, инвесторы быстро вернутся в рисковые активы, включая криптовалюты, считает экономист.

«Тогда биткоин сможет снова подняться к 120–130 тысячам уже к концу года, а альткоины — отыграть большую часть потерь. Но если риторика Трампа сохранится, а Китай ответит зеркальными мерами, рынок продолжит колебаться на грани паники. В этом случае крипта останется под давлением, и следующий виток распродаж возможен в любой момент, особенно при падении фондовых индексов США», — объяснила Вепренцева.

Ранее стало известно, что рынок криптовалют столкнулся с крупнейшим с апреля 2025 года обвалом. Причиной тому послужило заявление президента США Дональда Трампа о введении санкций в отношении Китая.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Бывший генсек НАТО описал встречи с Путиным и Лавровым

    Бывший генсек НАТО рассказал о разочаровании Меркель

    В России отреагировали на решение ФИФА не отстранять Израиль

    Вопрос о членстве Украины в НАТО обсуждался за стаканом пива

    Раскрыта основная версия гибели одного из крупнейших криптопредпринимателей Украины

    Российская армия поразила объекты инфраструктуры ВСУ

    Арестованный в России французский велосипедист намеревался побить мировой рекорд

    58-летняя Николь Кидман раскрыла секрет красоты

    Глава правящей партии Молдавии заявил о готовности к диалогу с Россией

    В Киеве обнаружили тело одного из самых крупных криптопредпринимателей Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости