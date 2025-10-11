Экономист дала прогноз по курсу криптовалюты до конца года

Экономист Вепренцева: Биткоин может подняться к 130 тысячам уже к концу года

Крипторынок пережил одну из самых нервных ночей за весь 2025 год и в ближайшие недели будет оставаться нервным. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» рассказала экономист, основатель консалтинговой компании «Деломант Групп» Таисия Вепренцева.

Экономист рассказала, что всего за несколько часов с вечера 10-го на утро 11-го октября цены крупнейших монет обвалились на десятки процентов, а общая капитализация рынка сократилась примерно на 300 миллиардов долларов. Для инвесторов заявления Трампа прозвучали как сигнал к началу новой торговой войны, а значит, к уходу капитала из рисковых активов, объяснила она.

«В ближайшие недели рынок будет оставаться нервным. После столь сильного обвала часть участников начнет осторожно возвращаться в позиции, рассчитывая на отскок. Однако крупные фонды и трейдеры предпочтут дождаться разъяснений по тарифам и реакции Китая, поэтому рост вряд ли будет быстрым. В целом рынок будет двигаться на новостях, а не на фундаментальных показателях», — рассказала собеседница «Ленты.ру».

Биткоин, скорее всего, застрянет в диапазоне между 100 и 115 тысячами долларов, периодически пробуя оба края. Тонкоин может восстановиться до 2,5–3 долларов, если Telegram не столкнется с новыми техническими сбоями и подтвердит стабильность своих сервисов. Таисия Вепренцева Экономист

По мнению эксперта, долгосрочная картина зависит от политической развязки. Если Вашингтон и Пекин начнут переговоры, инвесторы быстро вернутся в рисковые активы, включая криптовалюты, считает экономист.

«Тогда биткоин сможет снова подняться к 120–130 тысячам уже к концу года, а альткоины — отыграть большую часть потерь. Но если риторика Трампа сохранится, а Китай ответит зеркальными мерами, рынок продолжит колебаться на грани паники. В этом случае крипта останется под давлением, и следующий виток распродаж возможен в любой момент, особенно при падении фондовых индексов США», — объяснила Вепренцева.

Ранее стало известно, что рынок криптовалют столкнулся с крупнейшим с апреля 2025 года обвалом. Причиной тому послужило заявление президента США Дональда Трампа о введении санкций в отношении Китая.