Клебо оценил последствия возвращения российских лыжников на международные турниры

Лидер сборной Норвегии по лыжным гонкам Йоханнес Клебо оценил последствия возвращения российских спортсменов на международные турниры. Его слова приводит Aftonbladet.
«Это сделало бы соревнования жестче, а значит, интереснее. Для спорта такой расклад хорош», — заявил спортсмен. При этом он подчеркнул, что в нынешних реалиях надеется на соревнования со шведами.
Ранее Клебо высказался о возможности бойкота Олимпийских игр 2026 года в Италии в случае допуска российских спортсменов. Он заявил, что не заглядывал так далеко.
В марте 2022 года российские лыжники были отстранены от международных соревнований по решению Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS). После этого действие запрета неоднократно продлевалось. Решение о допуске российских атлетов к Олимпийским играм будет рассмотрено 21 октября на совете организации.