10:53, 11 октября 2025Спорт

Клебо оценил последствия возвращения российских лыжников на международные турниры

Лыжник Клебо заявил, что возвращение россиян сделало бы турниры интереснее
Анастасия Борисова
Анастасия Борисова (Редактор отдела «Спорт»)
Йоханнес Клебо

Йоханнес Клебо . Фото: TT News Agency / Reuters

Лидер сборной Норвегии по лыжным гонкам Йоханнес Клебо оценил последствия возвращения российских спортсменов на международные турниры. Его слова приводит Aftonbladet.

«Это сделало бы соревнования жестче, а значит, интереснее. Для спорта такой расклад хорош», — заявил спортсмен. При этом он подчеркнул, что в нынешних реалиях надеется на соревнования со шведами.

Ранее Клебо высказался о возможности бойкота Олимпийских игр 2026 года в Италии в случае допуска российских спортсменов. Он заявил, что не заглядывал так далеко.

В марте 2022 года российские лыжники были отстранены от международных соревнований по решению Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS). После этого действие запрета неоднократно продлевалось. Решение о допуске российских атлетов к Олимпийским играм будет рассмотрено 21 октября на совете организации.

    Все новости