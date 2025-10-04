Клебо высказался о возможности бойкота Олимпиады в случае допуска россиян

Клебо о бойкоте Олимпиады в случае допуска россиян: Не заглядывал так далеко

Лидер сборной Норвегии по лыжным гонкам Йоханнес Клебо высказался о возможности бойкота Олимпийских игр 2026 года в Италии в случае допуска российских спортсменов. Его слова приводит NRK.

«Честно говоря, я еще не заглядывал так далеко», — заявил спортсмен. Он подчеркнул, что будет думать об этом после принятия решения FIS.

Ранее Клебо заявил, что хочет соревноваться с российскими спортсменами. «Они классные. Я лишь хочу, чтобы все побыстрее закончилось и мы снова могли соревноваться», — подчеркнул он.

В марте 2022 года российские лыжники были отстранены от международных соревнований по решению Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS). После этого действие запрета неоднократно продлевалось. Решение о допуске российских атлетов к Олимпийским играм будет рассмотрено 21 октября на совете организации.