Депутат Рады Безуглая заявил, что около 250 тысяч украинских военных ушли в СЗЧ

Депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая раскрыла число украинских военных, самовольно оставивших воинские части (СЗЧ). Ее цитирует издание «Страна» в Telegram.

По словам Безуглой, в самоволку ушло уже около 250 тысяч бойцов. Именно столько, уточнила она, до начала российской военной операции было солдат в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Впечатляющая цифра, если ситуация будет таким образом развиваться, то мы довольно скоро будем иметь количество СЗЧ в размере половины нашей армии», — заметила она.

Нардеп также назвала причины массового дезертирства. Среди них — странные приказы командования, практика, при которой «ты ничто, иди в посадку», а также нереформированные учебные центры.

Ранее депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что массовое дезертирство в рядах украинских войск свидетельствует о скором падении киевских властей.