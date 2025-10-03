В России предсказали судьбу Зеленского на фоне массового дезертирства в ВСУ

Шеремет: Массовое дезертирство в ВСУ говорит о скором падении киевского режима

В России предсказали судьбу президента Украины Владимира Зеленского на фоне ситуации на фронте. Депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что массовое дезертирство в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) свидетельствует о скором падении киевского режима, его слова передает ТАСС.

По словам парламентария, дезертирство в ВСУ связано с разочарованием бойцов в огромных потерях на передовой и коррумпированном режиме.

«Ни для кого не секрет, что в украинском обществе давно зреют протестные настроения в отношении предавшего их Зеленского, который диктаторскими методами удерживает власть в стране», — высказал свою позицию Шеремет, добавив, что на Западе украинскому президенту готовят замену.

На фоне потерь и дезертирства в рядах ВСУ Шеремет также назвал военно-техническую помощь Европы Украине бессмысленной. «[Это] лишь приведет к увеличению жертв среди украинцев», — заключил депутат.

Ранее президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии XXII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», заявил, что ВСУ потеряли более 44 тысяч бойцов за прошедший месяц, а с января по август число дезертиров в рядах украинской армии составило около 150 тысяч человек.