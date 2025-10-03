Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:33, 3 октября 2025Россия

В России предсказали судьбу Зеленского на фоне массового дезертирства в ВСУ

Шеремет: Массовое дезертирство в ВСУ говорит о скором падении киевского режима
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

В России предсказали судьбу президента Украины Владимира Зеленского на фоне ситуации на фронте. Депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что массовое дезертирство в рядах Вооруженных сил Украины (ВСУ) свидетельствует о скором падении киевского режима, его слова передает ТАСС.

По словам парламентария, дезертирство в ВСУ связано с разочарованием бойцов в огромных потерях на передовой и коррумпированном режиме.

«Ни для кого не секрет, что в украинском обществе давно зреют протестные настроения в отношении предавшего их Зеленского, который диктаторскими методами удерживает власть в стране», — высказал свою позицию Шеремет, добавив, что на Западе украинскому президенту готовят замену.

На фоне потерь и дезертирства в рядах ВСУ Шеремет также назвал военно-техническую помощь Европы Украине бессмысленной. «[Это] лишь приведет к увеличению жертв среди украинцев», — заключил депутат.

Ранее президент России Владимир Путин, выступая на пленарной сессии XXII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», заявил, что ВСУ потеряли более 44 тысяч бойцов за прошедший месяц, а с января по август число дезертиров в рядах украинской армии составило около 150 тысяч человек.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это станет точкой невозврата». В Китае назвали решение Трампа, способное развязать войну между Россией и США

    В России продадут картину Брюллова за миллион долларов

    На Западе раскрыли стремительный рост потерь одной категории бойцов ВСУ

    Потерпевший крушение в российском регионе самолет упал рядом с воинской частью

    У Театра на Малой Ордынке сменился худрук

    «АвтоВАЗ» заявил об отказе владельца попавшей в аварию Lada Vesta дать доступ к машине

    В жилом доме отопление пропало после визита главы города

    Бригада «Эспаньола» прекратила существование

    В России предсказали судьбу Зеленского на фоне массового дезертирства в ВСУ

    Участник Comedy Club сделал ДНК-тест и оказался на 100 процентов русским

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости